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Вкладчики Диамантбанка получат 15% депозитов

13.12.2017 09:01
ФГВФЛ начал частичное удовлетворение требований кредиторов четвертой очереди Диамантбанка
Фото - Диамантбанк

Вкладчикам Диамантбанка получат более 113,4 млн грн. Об этом сказано в сообщении Фонда гарантирования вкладов физлиц.

"Начато частичное удовлетворение требований кредиторов четвертой очереди Диамантбанка в размере 15% от общей суммы требований очереди", - сообщили в фонде.

Выплаты осуществляются в безналичной форме, путем перечисления средств на счета кредиторов - в общей сумме 113 397 343,87 грн (15% от акцептованной суммы по каждому кредитору).

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Национальный банк Украины отправил Диамантбанк на ликвидацию в конце июня, а признал его неплатежеспособным в конце апреля. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Диамантбанк, ФГВФЛ
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