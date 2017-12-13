Сбербанк закрыл сделку по продаже украинской "дочки"

Сбербанк сообщил о завершении сделки по продаже доли в размере 99,9230% в ПАО ВиЭс Банк (Львов)

Российский Сбербанк завершил сделку по продаже украинской "дочки" VS Bank (ВиЭс банк, Львов). Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Сбербанк Европа (Sberbank Europe AG), дочерняя компания группы Сбербанк, завершил сделку по продаже доли в размере 99,9230% в ПАО ВиЭс Банк (Украина) группе ТАС. Сделка была одобрена Антимонопольным комитетом Украины, Национальным банком Украины, а также Европейским центральным банком", - говорится в пресс-релизе банка.

Сбербанк отметил, что осуществляет сделку в рамках реализации стратегии по выходу с банковского рынка Украины.

"Сделка окажет нематериальное влияние на финансовые показатели группы Сбербанк", - сообщается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что бизнесмен Сергей Тигипко после закрытия сделки по приобретению VS Банка (Львов) планирует объединить его с ТАСкомбанком (Киев).

23 марта Украина ввела санкции на год против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, БМ Банка (входит в группу ВТБ), Проминвестбанка (ВЭБ) и VS Bank (Сбербанк). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур.

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