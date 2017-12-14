Новые подходы к банковскому финансированию аграриев

Какие актуальные финансовые продукты и решения способен предложить ОТП Банк современному украинскому аграрию

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Подводя своеобразные итоги деятельности в уходящем году, состоялась встреча в формате "Диалоги" с участием председателя правления ОТП Банка Тамаша Хак-Ковача, члена правления ОТП Банка Аллы Биниашвили, руководителя проекта ОТП Банка "Агро-фабрика" Ивана Ерко, заместителя министра аграрной политики и продовольствия Елены Ковалевой и главы представительства Международной финансовой корпорации (IFC) в Украине Елены Волошиной. Главным лейтмотивом беседы стал вопрос: какие актуальные финансовые продукты и решения способен предложить банк современному украинскому аграрию?

Подчеркивая высокую заинтересованность ОТП Банка в расширении сотрудничества с сельхозпроизводителями, Тамаш Хак-Ковач отметил: "Для нас финансирование сельского хозяйства - это приоритетное направление бизнеса во всех девяти странах нашего присутствия. В Украине в этом году мы даже получили награду как самый активный банк группы, который финансирует сельскохозяйственную отрасль. Это действительно очень инновационный и перспективный сектор экономики".

Алла Биниашвили, возглавляющая в ОТП Банке корпоративный бизнес, дополнила: "С 1998 года мы очень активно финансировали средний и большой агробизнес. Почти со всеми уже работаем в полном объеме или частично. В то же время, мы понимаем, что более 50% потенциала аграрного рынка составляют фермерские хозяйства, обрабатывающие от 500 га".

С этим согласилась и заместитель министра аграрной политики и продовольствия Елена Ковалева: "Сельское хозяйство развивается колоссальными темпами. Это космические технологии, высокие требования к производству, хорошие семена, качественные удобрения. Чтобы в этих условиях быть конкурентоспособным, необходимо обладать средствами".

Для обеспечения доступа к финансовым ресурсам для малых и средних сельхозтоваропроизводителей, в 2014 году началось внедрение пилотного проекта "Аграрные расписки в Украине". Проект реализуется Международной финансовой корпорацией (IFC), членом Группы Всемирного банка, в партнерстве со Швейцарской Конфедерацией в Украине.

Комментируя ход внедрения и перспективы этого проекта, Елена Ковалева отметила: "Аграрные расписки - возможность вовремя получить финансирование для небольших фермеров. Мы очень благодарны IFC за помощь во внедрении этого инструмента в Украине. Пилотный проект работает с 2014 года в восьми областях страны. За это время в сектор по аграрным распискам было привлечено более 1 млрд гривен. Причем они настолько хорошо работают, что мы не получили ни одного дефолта. Еженедельно сельхозпроизводители из регионов, не попавших в проект, обращаются в министерство с просьбой запустить аграрные расписки по всей стране".

На это отреагировала председатель IFC в Украине Елена Волошина: "Минагрополитики сразу предлагало запускать проект во всех 24 областях. Но нужно было подготовить людей, убедиться, что к инструменту привыкли. Банки сначала были очень осторожны. Я благодарна ОТП Банку за то, что они не ждали, пока регулятор изменит нормы резервирования под этот инструмент".

Напомним, совместно с Международной финансовой корпорацией (IFC) ОТП Банк реализовал упрощенный и ускоренный подход к финансированию фермеров в программе "ОТП Агро-фабрика", которая предоставляет доступ к быстрым деньгам для посевной и уборочной кампаний для хозяйств, которые занимаются выращиванием зерновых и масличных культур с банком обрабатываемой земли от 500 га, на наиболее оптимальных условиях.

"Специально разработанный подход к анализу сельхозпроизводителей в рамках "Агро-фабрики" позволяет ОТП Банку принимать решения по кредитованию за 1 день и осуществлять выдачу кредита в рекордно короткие для Украины сроки - до 9 рабочих дней. По установленной процедуре Агро-фабрики ОТП Банк финансирует фермеров с объемами кредитных лимитов от 2 млн грн до 8 млн грн сроком до 1 года под залог исключительно будущего урожая или финансовой аграрной расписки. Предложенные уникальные условия финансирования и обслуживания уже пользуются спросом со стороны украинских аграриев", - отметил Иван Ерко.

Об этом свидетельствуют и финансовые результаты, которые озвучила Алла Биниашвили: "При запуске пилотного проекта "Агро-фабрика" в марте этого года мы установили планку выдать 300 млн гривен кредитных лимитов до конца года. На конец ноября подписали уже 250 млн. Средства получили около 50 фермеров. Средний чек - 5 млн гривен. Это все совершенно новые клиенты для ОТП Банка. На самом деле, мы пошли не только в расписки. Сегодня мы готовы кредитовать фермеров под залог будущего урожая также в тех регионах, где расписки не внедрены. На 2018 год мы планируем выдать кредитных лимитов в рамках "ОТП Агро-фабрики" на 1 миллиард гривен".

Внедренный конвейер по принятию кредитного решения имеет и свою адаптационную под нужды агрария составляющую. Например, в случае аграрной расписки, ее стандартный срок погашения составляет почти год: от посевной до сбора урожая, но для каждого клиента ОТП Банк устанавливает индивидуальный график погашения. В целом, предполагается, что заемщик в течение двух месяцев после сбора урожая погасит расписку. Но фермеру не всегда выгодно продавать урожай сразу, иногда нужно его придержать до лучших цен. Банк в этом случае идет навстречу клиенту, фактически уже финансируя запасы фермера.

Аналогичные усилия ОТП Банк применяет и к обеспечению доступной стоимости кредитных ресурсов. "Мы постоянно прилагаем усилия для снижения процентной ставки. Так, на сегодня у нас работает девять партнерских программ с поставщиками СЗР, удобрений, семян, и в работе еще шесть. Так, например, если заемщики "ОТП Агро-Фабрики" покупают продукцию компании Syngenta, BASF или "Alfa Smart Agro", мы готовы финансировать по ставке от 9,5% в гривне. На сегодня это беспрецедентно низкая стоимость кредита в гривне, ведь стандартные рыночные ставки колеблются в диапазоне 17-19% годовых", - заверила Алла Биниашвили.

Безусловно, в таком стратегическом деле, как развитие и финансовое обеспечение сельского хозяйства, без активного участия и поддержки государства не обойтись. Это абсолютно поддержала и Елена Ковалева: "В текущем финансовом году аграрному сектору из государственного бюджета выделено 300 млн гривен. Эти средства пошли на компенсацию процентной ставки по кредитам. Понятно, что нужно намного больше. Поэтому в следующем году мы предусмотрели 6 млрд гривен. Часть этих средств планируем направить на компенсацию процентной ставки, часть - на компенсацию тела кредита. В том числе предусмотрен 1 млрд гривен на поддержку небольших сельхозпроизводителей: фермерских хозяйств с земельным банком до 500 га, кооперативов".

Таким образом, можно подытожить, что синергией совместных усилий ведущих банков, компетентных органов государственной власти, международных организаций, поставщиков продукции для аграрного сектора и собственно сельхозпроизводителей уже сегодня закладываются качественно новые предпосылки для дальнейшего развития стратегической отрасли экономики Украины.

Источник цитат и фото: издание Лендлорд, выпуск №12 (26), декабрь 2017