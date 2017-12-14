Официальные курсы банковских металлов на 14.12.2017

Нацбанк Украины установил на 14 декабря следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 338839,46 грн;

серебро - 4282,36 грн;

платина - 240771,94 грн;

палладий - 274310.95 грн.



Напомним, на 13 декабря были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 337240,71 грн;

серебро - 4288,55 грн;

платина - 240245,62 грн;

палладий - 273673,46 грн.



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