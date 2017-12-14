Рисковые банки будут больше отчислять в Фонд гарантирования

Фонд гарантирования вкладов изменил подход к расчету размеров регулярных сборов банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) меняет подход к расчету размеров регулярных сборов банков. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.



Речь идет о дифференцированных сборах с учетом степени риска банков, на которую взвешивается базовая годовая ставка в национальной и иностранной валютах.



Соответствующие изменения в положение о порядке расчета, начисления и уплаты сборов в ФГВФЛ вступят в силу 1 января 2018 года.



Фонд распределил банки на пять групп, и сделал это на основе опыта стран, которые внедрили систему дифференцированных ставок в зависимости от рисков банков и на основе принципа достаточной диверсификации ставок для стимулирования банков снижать уровень рискованности операций.



ФГВФЛ будет учитывать показатели уровня капитала, качества активов, уровня ликвидности, эффективности деятельности, качества управления пассивами. Более рисковые банки, угроза банкротства которых выше среднего, будут платить больше взносов в ФГВФЛ, тогда как банки, угроза банкротства которых минимальна и, как следствие, минимальна вероятность, что в будущем станет необходима выплата их клиентам, будут платить меньше регулярных сборов, чем рисковые.



"По предварительным расчетам рост поступлений в фонд за счет дифференцированного регулярного сбора будет составлять всего 13%", - уточняет ФГВФЛ.



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