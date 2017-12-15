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Индустриалбанк стал правопреемником Экспресс-банка

15.12.2017 09:39
Национальный банк исключил Экспресс-банк из Государственного реестра банков
Фото - НБУ

Правопреемником активов и обязательств Экспресс-банка с 4 декабря стал Индустриалбанк. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

НБУ исключил Экспресс-банк из Госреестра банков. В банке отозвано банковскую лицензию и генеральную лицензию на осуществление валютных операций. Соответствующее решение №796-рш было принято правлением НБУ 14 декабря.

Отмечается, что принятое решение связано с завершением реорганизации Экспресс-банка по упрощенной процедуре в соответствии с требованиями закона "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков" от 23 марта 2017 года №1985-VIII.

"Экспресс-банк и Индустриалбанк - первые банки в Украине, которые провели реорганизацию по упрощенной процедуре, основные этапы которой составили четыре месяца от даты получения разрешения на реорганизацию", - сообщили в НБУ.

Напомним, в феврале глава правления Индустриалбанка Михаил Букреев заявил об объединении двух банков. 18 августа НБУ одобрил присоединение Экспресс-банка к Индустриалбанку.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Индустриалбанк
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