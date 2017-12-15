Экс-владелец банка Михайловский проиграл суд НБУ

Бывший владелец банка Михалойвский проиграл суд по иску о защите деловой репутации

Апелляционный суд Киева 13 декабря отменил решение суда первой инстанции и принял новое решение по сути исковых требований, которым отказал бывшему владельцу банка Михайловский Виктору Полищуку в удовлетворении иска к Национальному банку Украины (НБУ) о защите деловой репутации.



11 июля Печерский районный суд Киева обязал Нацбанк опровергнуть недостоверную информацию о Викторе Полищуке. Истец требовал признать недостоверными и такими, что нарушают его деловую репутацию сведения о продаже банка и согласования такой продажи в НБУ.



"Национальный банк не согласился с таким решением Печерского районного суда Киева и обжаловал его в апелляционном порядке", - сообщает регулятор на официальном сайте.



Апелляционный суд Киева, всесторонне рассмотрев материалы судебного дела, апелляционную жалобу НБУ удовлетворил, а решение суда первой инстанции отменил и отказал в удовлетворении исковых требований полностью.



В конце мая прошлого года НБУ объявил банк Михайловский неплатежеспособным, а 12 июля по предложению Фонда гарантирования вкладов принято решение об отзыве банковской лицензии и его ликвидации. На тот момент 100% акций банка принадлежали компании Экосипан, 92,5% которой, в свою очередь, принадлежали Виктору Полищуку, 3,9% - Игорю Дорошенко и 3% - Виктору Ерасову.



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