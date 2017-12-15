Псевдо-вкладчикам банка УФС выплатили 500 млн грн - ФГВФЛ
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) призывает правоохранительные органы отреагировать на заявления о фактах мошенничества с целью получения псевдо-вкладчиками банка УФС гарантированного возмещения.
Речь идет о риске безосновательной выплаты суммы более 500 млн грн, отмечает ФГВФЛ.
В своих заявлениях фонд предоставлял доказательства, что суммы, которые учитывались на счетах львиной доли физлиц, были только бухгалтерскими записями - без поступления реальных средств.
"Следовательно, можно говорить о наличии обстоятельств, которые свидетельствуют о совершении уголовного правонарушения, а сами безосновательно сформированные на счетах суммы средств квалифицировать, как средство совершения уголовного правонарушения, поскольку они дают возможность физлицам безосновательно завладеть денежными средствами фонда в виде возмещения гарантированных сумм по вкладам", - указывает ФГВФЛ.
В своих заявлениях фонд также указывал фамилии всех участников схемы манипулирования записями при отражении операций в бухгалтерском учете банка. Указанная схема реализовывалась летом 2014 года, когда территория Донецка (место расположения главного офиса банка УФС) уже была неподконтрольна украинской власти.
В частности, учетные записи о проведенных фиктивных зачислениях средств на счета физлиц в сумме, не превышающей предельного гарантированного возмещения, стали следствием проводимых банком кредитных операций, а именно предоставления необеспеченных кредитов четырем физлицам на общую сумму 212 млн грн. На сегодня задолженность по этим кредитным договорам составляет около 352 млн грн.
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