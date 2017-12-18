Межбанк закрылся котировками доллара 27,81/27,84

В понедельник, 18 декабря, торги по доллару США открылись котировками 27,75/27,77, к закрытию котировки составили 27,81/27,84

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,75, максимальные - 27,84. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,77, максимальные - 27,88.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4727/0,4734, к закрытию котировки составили 0,4735/0,4746.

Торги по евро начались с котировок 32,6895/32,7102, к закрытию котировки составили 32,8380/32,8734.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.