Экс-акционеры ПриватБанка опасаются результатов аудита - НБУ

В связи с национализацией ПриватБанка подано уже более 400 исков, подсчитали в НБУ

Заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Катерина Рожкова считает, что бывшие акционеры ПриватБанка опасаются результатов forensic audit. Об этом пишет FinClub.



"Это просто проявление слабости и страха, что результаты сотрудничества с Kroll, AlixPartners будут очень неприятными для бывших акционеров", - прокомментировала Рожкова иск Игоря Коломойского к НБУ, Минфину, ПриватБанку и к ряду компаний, которые занимаются проведением forensic audit.



Ранее сообщалось, что Коломойский подал иск в Высокий суд Лондона против нью-йоркской глобальной консалтинговой фирмы AlixPartners по поводу ее работы с НБУ относительно национализации ПриватБанка. Игорь Коломойский ранее сотрудничал с AlixPartners, поэтому компания имела доступ к конфиденциальной информации. Теперь эта информация может быть использована против Коломойского.



Катерина Рожкова рассчитывает на рассмотрение этого спора по сути. По ее оценкам, в отношении Нацбанка, ПриватБанка и Минфина подано более 400 исков, которые так или иначе связаны с процессом национализации ПриватБанка.



"Такое большое количество исков свидетельствует, в первую очередь, об открытом нежелании реструктуризировать и погашать долги бывшими собственниками ПриватБанка, несмотря на обещания и письма, которые направлялись как в Нацбанк, так и к премьер-министру и министру финансов", - сказала она. По мнению чиновницы, цель этих исков - дестабилизировать работу Нацбанка, Приватбанка и Минфина, которые ведут работу относительно возврату этих долгов.

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