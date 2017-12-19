Суды, убытки и отставки. Как прошел год для ПриватБанка

Год назад ПриватБанк стал государственным. Как национализация отразилась на его работе?

19 декабря 2016 года в ПриватБанк стал государственным. В банк зашла временная администрация, три дня спустя государство в лице Министерства финансов купило у Фонда гарантирования 100% акций Привата за символическую 1 гривню. Само решение о приобретении банка правительство приняло 18 декабря, официально об этом стало известно в ночь на 19-е.

По состоянию на 1 декабря прошлого года банку не хватало 148 млрд грн капитала, рассказывала экс-глава НБУ Валерия Гонтарева. Это главная причина национализации банка, который по версии Нацбанка, бывшие собственники Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов использовали для кредитования своих же компаний. Более 97% корпоративного кредитного портфеля приходилось на кредиты связанным лицам, заявляла Гонтарева. Позже предправления банка Алекснадр Шлапак уточнил сумму выведенных из банка средств - 190 млрд грн.



Бывшие владельцы ПриватБанка с такой трактовкой не согласны. Коломойский сразу же после национализации назвал дыру в 150 млрд грн и 97% связанных кредитов, о которых говорила Гонтарева, "мифическими", а сам кредитный портфель банка - "сбалансированным и подтвержденным международным аудитом"

"Я хочу поблагодарить Кабинет Министров и лично Владимира Гройсмана, они проявили настоящее мужество, приняв это непростое решение, - говорил Коломойский год назад. - ПриватБанк стал жертвой произвола НБУ, который постоянно меняя свои собственные нормативы, придумывал все новые и новые способы искусственного снижения капитализации банка".

Национализация была единственным выходом, позволившим спасти финансовую систему страны от коллапса, подчеркивала экс-глава НБУ Валерия Гонтарева. А министр финансов Александр Данилюк говорил, что долго Минфин владеть Приватом не намерен -государство продаст его, как только банк "возобновит нормальную работу".

С тех пор прошел год. За это время государство докапитализировало свой новый актив на 139,3 млрд грн, о скорой его продаже речь не идет. Деньги банк получил в счет госдолга, окончательный размер его финансовой поддержки до сих пор неизвестен. Сумма докапитализации банка зависит от результатов судебных разбирательств более 400 исков), в которых экс-клиенты и акционеры Привата оспаривают результаты национализации.

Это ключевой риск для государства - дыру в капитале НБУ предложил частично перекрыть за счет так называемой операции bail-in. Государственный менеджмент банка принял решение конвертировать 29,4 млрд грн "связанных лиц" банка (по версии НБУ) в его капитал. Под принудительную конвертацию попали и еврооблигации ПриватБанка на $595 млн. Сейчас держатели этих бумаг готовятся оспаривать это решение в Лондонском арбитраже.

Разбирательство в Лондоне предположительно начнется в первом квартале 2018 года. В украинских же судах Приват и НБУ находятся в шаге от первого крупного поражения - в начале ноября банк проиграл апелляцию по делу семьи Суркисов, которые в результате национализации потеряли более 1 млрд грн.

Если держатели евробондов и другие лица, пострадавшие от bail-in, докажут свою правоту, Минфину придется докапитализировать банк еще примерно на $1 млрд. Укрепить позицию НБУ и Привата в судах могли бы результаты forensic-аудита, которым по закакзу НБУ занимается американское детективное агентство Kroll. Но процесс затянулся: первые результаты расследования должны были появиться еще в сентябре.

ПриватБанк встречает 2018 год с убытком, он уже полгода работает без постоянного руководителя (Александр Шлапак подал в отставку в июне). Четких планов, что делать с банком, у Министерства финансов по-прежнему нет. В госсобственности Приват будет оставаться в ближайшие пять лет, говорила замминистра финансов Оксана Маркарова.

LIGA.net вспоминает главные события в жизни ПриватБанка после национализации.