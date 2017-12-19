НБУ ослабил гривню еще на 24 копейки
19.12.2017 08:00
Нацбанк снизил официальный курс гривни на 24 копейки
На 19 декабря НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2787,3635 грн за $100;
3287,6952 грн за 100 евро;
4,7490 грн за 10 руб РФ.
На 18 декабря Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2763,5063 грн за $100;
3262,5955 грн за 100 евро;
4,6920 грн за 10 руб РФ.
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