НБУ ослабил гривню еще на 24 копейки

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 24 копейки

На 19 декабря НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2787,3635 грн за $100;

3287,6952 грн за 100 евро;

4,7490 грн за 10 руб РФ.



На 18 декабря Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2763,5063 грн за $100;

3262,5955 грн за 100 евро;

4,6920 грн за 10 руб РФ.



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