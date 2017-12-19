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USD:  27.72  28.17   EUR:  32.52  33.26
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Наличные курсы валют: данные на 10:00

19.12.2017 10:11
Во вторник, 19 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 1,53 коп до 27,7340 грн

Средний курс продажи американской валюты упал 4,75 коп - до 28,1545 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,85 грн, минимальный курс продажи - 28,03 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 3,18 коп и составляет 32,5405 грн, средний курс продажи - упал на 0,62 коп до 33,3045 грн. Продать евро дороже можно за 32,8 грн, купить дешевле - за 33,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 7,1 коп и составляет 4,426 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,1 коп до 4,818 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,65 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,76 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

27,7340

28,1545

0,4426

0,4818

32,5405

33,3045

Медиана

27,7350

28,1100

0,4560

0,4800

32,5500

33,3000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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