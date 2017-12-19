Наличные курсы валют: данные на 10:00

Во вторник, 19 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 1,53 коп до 27,7340 грн

Средний курс продажи американской валюты упал 4,75 коп - до 28,1545 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,85 грн, минимальный курс продажи - 28,03 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 3,18 коп и составляет 32,5405 грн, средний курс продажи - упал на 0,62 коп до 33,3045 грн. Продать евро дороже можно за 32,8 грн, купить дешевле - за 33,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 7,1 коп и составляет 4,426 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,1 коп до 4,818 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,65 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,76 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 27,7340 28,1545 0,4426 0,4818 32,5405 33,3045 Медиана 27,7350 28,1100 0,4560 0,4800 32,5500 33,3000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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