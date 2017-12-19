Наличные курсы валют: данные на 10:00
Средний курс продажи американской валюты упал 4,75 коп - до 28,1545 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,85 грн, минимальный курс продажи - 28,03 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 3,18 коп и составляет 32,5405 грн, средний курс продажи - упал на 0,62 коп до 33,3045 грн. Продать евро дороже можно за 32,8 грн, купить дешевле - за 33,1 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 7,1 коп и составляет 4,426 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,1 коп до 4,818 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,65 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,76 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
27,7340
|
28,1545
|
0,4426
|
0,4818
|
32,5405
|
33,3045
|
Медиана
|
27,7350
|
28,1100
|
0,4560
|
0,4800
|
32,5500
|
33,3000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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