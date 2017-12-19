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Акционеры Проминвестбанка выбрали новый наблюдательный совет

19.12.2017 10:40
Вместо Артема Довлатова возглавлять наблюдательный совет Проминвестбанка будет Герхард Вальхайм

Акционеры Проминвестбанка 14 декабря приняли решение прекратить полномочия председателя наблюдательного совета Артема Довлатова. Об этом финучреждение сообщает в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Артем Довлатов занимал пост главы набсовета Проминвестбанка 2,5 месяца.

Кроме того, были уволены члены набсовета: Георгий Бурцев, Алексей Логинов, Андрей Аршинов и Александр Буря.

Акционеры избрали новый набсовет в количестве пяти человек. Его возглавит Герхард Вальдхайм. В новый набсовет вошли Клаус Малле, Лука Перетти, Игорь Краснов и Антон Наумлинский.

Ранее Глава Внешэкономбанка Сергей Горьков опроверг информацию о продаже украинской "дочки" бизнесмену Александру Ярославскому

До этого заместитель председателя Национального банка Украины Катерина Рожкова говорила, что регулятор получил от Ярославского документы для покупки Проминвестбанка.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Проминвестбанк
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