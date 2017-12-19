Акционеры Проминвестбанка выбрали новый наблюдательный совет

Вместо Артема Довлатова возглавлять наблюдательный совет Проминвестбанка будет Герхард Вальхайм

Акционеры Проминвестбанка 14 декабря приняли решение прекратить полномочия председателя наблюдательного совета Артема Довлатова. Об этом финучреждение сообщает в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.



Артем Довлатов занимал пост главы набсовета Проминвестбанка 2,5 месяца.



Кроме того, были уволены члены набсовета: Георгий Бурцев, Алексей Логинов, Андрей Аршинов и Александр Буря.



Акционеры избрали новый набсовет в количестве пяти человек. Его возглавит Герхард Вальдхайм. В новый набсовет вошли Клаус Малле, Лука Перетти, Игорь Краснов и Антон Наумлинский.



Ранее Глава Внешэкономбанка Сергей Горьков опроверг информацию о продаже украинской "дочки" бизнесмену Александру Ярославскому.



До этого заместитель председателя Национального банка Украины Катерина Рожкова говорила, что регулятор получил от Ярославского документы для покупки Проминвестбанка.



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