Наличные курсы валют: данные на 12:00

Во вторник, 19 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 3,60 коп до 27,7547 грн

Средний курс продажи американской валюты упал 6,97 коп - до 28,1323 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,86 грн, минимальный курс продажи - 27,94 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 5,00 коп и составляет 32,5587 грн, средний курс продажи - упал на 4,83 коп до 33,2623 грн. Продать евро дороже можно за 32,8 грн, купить дешевле - за 32,63грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,3 коп и составляет 4,359 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,5 коп до 4,812 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,65 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,75 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 27,7547 28,1323 0,4359 0,4812 32,5587 33,2623 Медиана 27,7500 28,1300 0,4500 0,4800 32,6000 33,2750



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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