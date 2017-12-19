Наличные курсы валют: данные на 12:00
Средний курс продажи американской валюты упал 6,97 коп - до 28,1323 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,86 грн, минимальный курс продажи - 27,94 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 5,00 коп и составляет 32,5587 грн, средний курс продажи - упал на 4,83 коп до 33,2623 грн. Продать евро дороже можно за 32,8 грн, купить дешевле - за 32,63грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,3 коп и составляет 4,359 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,5 коп до 4,812 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,65 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,75 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
27,7547
|
28,1323
|
0,4359
|
0,4812
|
32,5587
|
33,2623
|
Медиана
|
27,7500
|
28,1300
|
0,4500
|
0,4800
|
32,6000
|
33,2750
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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