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Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

19.12.2017 12:19
Во вторник, 19 декабря, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,85/27,88*, к 12:00 котировки составили 27,865/27,89

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,85, максимальные - 27,865. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,88, максимальные - 27,89.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4753/0,4760, к 12:00 котировки составили 0,4751/0,4758.

Торги по евро начались с котировок 32,8797/32,9151,  к 12:00 котировки составили 32,8974/32,9241.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: курсы валют, межбанк
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