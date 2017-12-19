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НБУ признал недействительной банковскую группу Сбербанка

19.12.2017 12:39
15 декабря Нацбанк признал недействительной банковскую группу Сбербанка
Фото: EPA

Национальный банк Украины (НБУ) признал недействительной банковскую группу Сбербанка. Согласно сообщению на официальном сайте, НБУ принял такое решение 15 декабря.

Регулятор зарегистрировал банковскую группу Сбербанк 4 октября 2013 года. В нее входили Сбербанк, ВиЭс Банк и компания Сбербанк Лизинг Украина.

Причиной закрытия группы Сбербанк стало закрытие сделки по продаже ВиЭс Банка Сергею Тигипко. НБУ также обновил состав банковской группы ТАСкомбанка, добавив в нее Ви Эс Банк.

Сделку по продаже Ви Эс Банка закрыли 13 декабря.

23 марта Украина ввела санкции на год против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, БМ Банка (входит в группу ВТБ), Проминвестбанка (ВЭБ) и VS Bank (Сбербанк). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Сбербанк России, Нацбанк
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