Курсы валют НБУ на 20.12.2017
20.12.2017 08:00
Нацбанк снизил официальный курс гривни на 1 копейку
На 20 декабря НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2788,4304 грн за $100;
3296,7613 грн за 100 евро;
4,7575 грн за 10 руб РФ.
На 19 декабря Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2787,3635 грн за $100;
3287,6952 грн за 100 евро;
4,7490 грн за 10 руб РФ.
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