Курсы валют НБУ на 20.12.2017

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 1 копейку

На 20 декабря НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2788,4304 грн за $100;

3296,7613 грн за 100 евро;

4,7575 грн за 10 руб РФ.



На 19 декабря Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2787,3635 грн за $100;

3287,6952 грн за 100 евро;

4,7490 грн за 10 руб РФ.



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