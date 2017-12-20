Коломойский заблокировал аудит ПриватБанка

Соломенский райсуд Киева по требованию Игоря Коломойского заблокировал forensic audit ПриватБанка

14 декабря Соломенский районный суд Киева возбудил производство по иску Игоря Коломойского к НБУ, Приватбанку, Минфину, Kroll Associates U.K. LLP, AlixPartners Services UK LLP, Hogan Lovells International LLP, ООО Астерс Консалт, ООО Астерс, ООО АликсПартнерз (Украина) о признании недействительными договоров и прекращения действия.

Как пишет Finbalance, в своем иске Коломойский просит суд признать недействительными с момента заключения договора между НБУ компаниями Kroll Associates U.K. Limited и AlixPartners Services UK LLP о предоставлении консультационных услуг.

Также он просит признать недействительными договор между AlixPartners Services UK LLP и ООО Астерс Консалт о предоставлении юридических услуг), а также между ПриватБанком и Hogan Lovells International LLP, его дочерними предприятиями и/или филиалами и / или представительствами.

Кроме того, Коломойский просит суд прекратить действия ответчиков по "незаконной обработки персональных данных И. Коломойского".

15 декабря Соломенский районный суд Киева удовлетворил заявление Коломойского об обеспечении иска и запретил Приватбанку, Минфину, консультантам, юридическим советникам или иным лицам, которые предоставляют услуги для ПриватБанка, НБУ, Минфина выполнять условия, требования и любые другие положения любых договоров, соглашений, контрактов, доверенностей и любых других сделок, заключенных с НБУ, ПриватБанком, Минфином, которые прямо или косвенно касаются или влияют на права или интересы Коломойского.

Постановление вступает в силу с момента оглашения и подлежит немедленному исполнению, а его обжалование не приостанавливает его исполнения.

Как отмечает издание, упомянутые компании-ответчики вовлечены в процесс forensic audit ПриватБанка, который, в соответствии с меморандумом с МВФ, должен был завершиться еще до конца сентября.

Заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова во время пресс-конференции 18 декабря отметила, что иски Коломойского - "это проявление слабости и страха, что результаты сотрудничества с Kroll и AlexPartners были очень неприятными для бывших акционеров".

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