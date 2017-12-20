Курс евро на межбанке превысил 33 грн

В среду, 20 декабря, торги по евро на межбанковском валютном рынке открылись котировками 33,0154/33,0510 (данные на 10:14)*

Торги по доллару США открылись котировками 27,88/27,91. Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4750/0,4758. Динамика межбанковского курса на графике *здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг" Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

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