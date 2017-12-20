Курс евро на межбанке превысил 33 грн
20.12.2017 10:39
В среду, 20 декабря, торги по евро на межбанковском валютном рынке открылись котировками 33,0154/33,0510 (данные на 10:14)*
Торги по доллару США открылись котировками 27,88/27,91.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4750/0,4758.
Динамика межбанковского курса на графике
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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