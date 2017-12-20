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Суд дал ГПУ доступ к документам по аудиту ПриватБанка

20.12.2017 12:55
Следователи ГПУ решением суда получили доступ к документам, касающимся аудита ПриватБанка
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Печерский районный суд предоставил следователям Генеральной прокуратуры доступ к документам, касающихся закупки Национальным банком Украины (НБУ) услуг forensic audit национализированного ПриватБанка. Об этом говорится в постановлении суда по делу N757/72810/17-к от 5 декабря.

Доступ предоставлен к договорам о закупке услуг, актам выполненных работ и постановлениям Нацбанка об отборе компании-претендента, находящимся в собственности регулятора. То есть, суд дал следователям ГПУ возможность изучить все документы, касающиеся деятельности компаний Kroll Associates и AlixPartners Services в отношении ПриватБанка. При этом запретили изымать оригиналы указанных документов.

Суд указывает, что доступ понадобился ГПУ в рамках расследования предоставления ПриватБанком около 127 млрд грн кредитных средств связанным лицам.

14 декабря Соломенский районный суд Киева возбудил производство по иску экс-совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского. Коломойский просит суд признать недействительными с момента заключения договора между НБУ и компаниями Kroll Associates и AlixPartners Services о предоставлении консультационных услуг.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Банки и банковские услуги, аудит, Генпрокуратура
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