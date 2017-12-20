Межбанк закрылся котировками доллара 27,845/27,865

В среду, 20 декабря, торги по доллару США открылись котировками 27,88/27,91, к закрытию котировки составили 27,845/27,865

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,83, максимальные - 27,88. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,85, максимальные - 27,91.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4750/0,4758, к закрытию котировки составили 0,4742/0,4750.

Торги по евро начались с котировок 33,0154/33,0510, к закрытию котировки составили 33,0241/33,0478.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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