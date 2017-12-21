Фонд гарантирования вкладов вернул НБУ почти 3 млрд грн

На начало декабря ФГВФЛ оставался должен Нацбанку 6,5 млрд грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на 2,8 млрд грн погасил задолженность перед Национальным банком Украины (НБУ), в том числе 2 млрд грн - досрочно.



В октябре фонд был готов досрочно погасить 1 млрд грн Минфина, однако из-за отсутствия наработанного механизма погашение не состоялось.



Расходы ФГВФЛ на обслуживание кредитов составили: 1,05 млрд грн - проценты по кредитам НБУ и 1,26 млрд грн - проценты по кредиту Минфина.



На начало декабря остаток задолженности ФГВФЛ составил 66,04 млрд грн, в том числе перед Министерством финансов - 59,56 млрд грн; перед НБУ - 6,48 млрд грн.



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