Фонд гарантирования вкладов вернул НБУ почти 3 млрд грн
21.12.2017 12:54
На начало декабря ФГВФЛ оставался должен Нацбанку 6,5 млрд грн
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на 2,8 млрд грн погасил задолженность перед Национальным банком Украины (НБУ), в том числе 2 млрд грн - досрочно.
В октябре фонд был готов досрочно погасить 1 млрд грн Минфина, однако из-за отсутствия наработанного механизма погашение не состоялось.
Расходы ФГВФЛ на обслуживание кредитов составили: 1,05 млрд грн - проценты по кредитам НБУ и 1,26 млрд грн - проценты по кредиту Минфина.
На начало декабря остаток задолженности ФГВФЛ составил 66,04 млрд грн, в том числе перед Министерством финансов - 59,56 млрд грн; перед НБУ - 6,48 млрд грн.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
- В ПриватБанк вольют еще 16 млрд грн вчера 21:00
- Just business. Черная пятница, или Как биткоин потерял 25% вчера 19:30
- Межбанк закрылся котировками доллара 27,94/27,965 вчера 17:40
- Курс Bitcoin обвалился - риски и возможности вчера 15:10
- НБУ продал банкам $43 млн вчера 13:04