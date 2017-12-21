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Фонд гарантирования вкладов вернул НБУ почти 3 млрд грн

21.12.2017 12:54
На начало декабря ФГВФЛ оставался должен Нацбанку 6,5 млрд грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на 2,8 млрд грн погасил задолженность перед Национальным банком Украины (НБУ), в том числе 2 млрд грн - досрочно.

В октябре фонд был готов досрочно погасить 1 млрд грн Минфина, однако из-за отсутствия наработанного механизма погашение не состоялось.

Расходы ФГВФЛ на обслуживание кредитов составили: 1,05 млрд грн - проценты по кредитам НБУ и 1,26 млрд грн - проценты по кредиту Минфина.

На начало декабря остаток задолженности ФГВФЛ составил 66,04 млрд грн, в том числе перед Министерством финансов - 59,56 млрд грн; перед НБУ - 6,48 млрд грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк, Министерство финансов, Фонд гарантирования вкладов
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