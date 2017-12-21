У ГПУ нет производств в отношении аудиторов ПриватБанка - Луценко
На сегодня в ГПУ не было и нет никаких уголовных производств в отношении аудиторской компании Kroll или любых других иностранных аудиторских компаний, которые привлекались Национальным банком Украины (НБУ) для аудита ПриваБанка. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.
"Одновременно сообщаю, что в адрес ГПУ и НАБУ течение сентября-декабря 2017 поступили заявления народного депутата от УКРОП А. Дубинина о растрате должностными лицами НБУ и госбанка ПриватБанк государственных средств путем злоупотребления своим служебным положением в ходе проведения закупки консультационных услуг иностранных компаний в течение 2016-2017 годов", - написал Луценко.
По его словам, НАБУ в ноябре-декабря 2017 года зарегистрировало по заявлениям Дубинина два уголовных производства, которые позже были объединены в одно. В Генпрокуратуре зарегистрированные производства стали эпизодами двух ранее возбужденных базовых уголовных производств о растрате средств в течение 2008-2016 годов.
В дальнейшем следственные группы ГПУ получили постановления судов о выемке документов в Нацбанке и ПриватБанка, касающиеся данных сделок. В ходе следственных действий, после допроса должностных лиц НБУ и анализа действующего законодательства, в частности статьи 3 закона "О Национальном банке Украины", следователи ГПУ решили закрыть эти уголовные производстве в связи с отсутствием состава преступления, сообщил генпрокурор.
Выполнение вынесенных постановлений судов было отозвано.
Выемок документов или обысков в ходе следственных действий в компании Kroll и других аудиторских компаниях не проводилось и не планируется, подчеркивает Луценко.
Вчера стало известно, что Высокий суд Англии наложил всемирный арест на активы Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые им вероятно принадлежат или находятся под их контролем.
Сам Коломойский в интервью ТСН сказал, что решение Высокого суда Англии об аресте всех его активов временное. "Это временный арест на время рассмотрения дела в суде", - отметил он.
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