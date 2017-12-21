ПриватБанк ищет покупателей для латвийской "дочки"
ПриватБанк в ближайшее время решит судьбу собственного пакета акций латвийского AS PrivatBank. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
"Наблюдательный совет ПриватБанка согласовал заключение контракта с одной из ведущих украинских компаний, которая является партнером Rothschild в Украине, для поиска покупателей пакета акций банка AS PrivatBank, а также относительно подготовки и сопровождения этой сделки", - говорится в сообщении.
На сегодня ПриватБанк имеет долю в основном капитале AS PrivatBank (Латвия) в размере 46,5%. AS PrivatBank является самостоятельным кредитным учреждением, осуществляет финансовую деятельность на территории Латвии.
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