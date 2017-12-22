Курсы валют НБУ на 22.12.2017
22.12.2017 08:00
Нацбанк повысил официальный курс гривни на 1 копейку
На 22 декабря НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2785,5935 грн за $100;
3303,4353 грн за 100 евро;
4,7569 грн за 10 руб РФ.
На 21 декабря Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2786,0871 грн за $100;
3300,1202 грн за 100 евро;
4,7449 грн за 10 руб РФ.
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