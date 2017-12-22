Курсы валют НБУ на 22.12.2017

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 1 копейку

На 22 декабря НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2785,5935 грн за $100;

3303,4353 грн за 100 евро;

4,7569 грн за 10 руб РФ.



На 21 декабря Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2786,0871 грн за $100;

3300,1202 грн за 100 евро;

4,7449 грн за 10 руб РФ.



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