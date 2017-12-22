Официальные курсы банковских металлов на 22.12.2017
22.12.2017 08:00
Нацбанк Украины установил на 22 декабря следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото - 352252,23 грн;
серебро - 4497,34 грн;
платина - 256274,60 грн;
палладий - 287194,69 грн.
Напомним, на 21 декабря были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 352314,64 грн;
серебро - 4509,28 грн;
платина - 254648,36 грн;
палладий - 283066,45 грн.
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