 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  27.66  27.95   EUR:  32.63  33.19
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Официальные курсы банковских металлов на 22.12.2017

22.12.2017 08:00
Нацбанк Украины установил на 22 декабря следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 352252,23 грн;

серебро - 4497,34 грн;

платина - 256274,60 грн;

палладий - 287194,69 грн.

Напомним, на 21 декабря были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

золото - 352314,64 грн;

серебро - 4509,28 грн;

платина - 254648,36 грн;

палладий - 283066,45 грн.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: банковские металлы
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров