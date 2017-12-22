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НБУ получил из Беларуси документы на покупку Сбербанка

22.12.2017 12:15
Нацбанк подтвердил получение от управделами президента Беларуси пакета документов на покупку Сбербанка
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) вчера, 21 декабря, получил от Управления делами президента Беларуси пакет документов для согласования покупки "дочки" российского Сбербанка. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Согласно сообщению, Беларусь хочет купить 100% акций Сбербанка через Паритетбанк.

"Сейчас полученные НБУ документы для согласования приобретения существенного участия в Сбербанке находятся на рассмотрении", - указывает пресс-служба.

Ранее сегодня сообщалось, что Паритетбанк направил НБУ пакет документов для покупки "дочки" Сбербанка.

Это финучреждение не впервые всплывает среди претендентов на украинский Сбербанк.

В июне 2017 года заявлялось, что инвестиционная компания VP Capital, принадлежащая белорусскому IT-предпринимателю Виктору Прокопене, хочет купить украинский Сбербанк, но не напрямую, а через Паритетбанк. Планировалось, что Виктор Прокопеня купит у белорусского государства госбанк за $50 млн, а потом Паритетбанк подаст заявку на покупку украинского Сбербанка.

В начале июля НБУ получил документы, а уже в августе бизнесмен отозвал заявку.

Тогда же в августе утратил силу указ президента Беларуси об отчуждении акций Паритетбанка в пользу Прокопени.

Виктор Прокопеня был бизнес-партнером Саида Гуцериева, который вместе с Григорием Гусельниковым и принадлежащим ему Norvik Banka хотел купить Сбербанк. Но Нацбанк этим лицам в июле отказал в одобрении сделки.

В сентябре заместитель главы НБУ Катерина Рожкова сообщила: "Один потенциальный покупатель подал письмо о намерении купить Сбербанк. Это нерезидент. Документы еще не поданы".

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Сбербанк России, Нацбанк
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