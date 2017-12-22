НБУ получил из Беларуси документы на покупку Сбербанка

Нацбанк подтвердил получение от управделами президента Беларуси пакета документов на покупку Сбербанка

Национальный банк Украины (НБУ) вчера, 21 декабря, получил от Управления делами президента Беларуси пакет документов для согласования покупки "дочки" российского Сбербанка. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.



Согласно сообщению, Беларусь хочет купить 100% акций Сбербанка через Паритетбанк.



"Сейчас полученные НБУ документы для согласования приобретения существенного участия в Сбербанке находятся на рассмотрении", - указывает пресс-служба.

Ранее сегодня сообщалось, что Паритетбанк направил НБУ пакет документов для покупки "дочки" Сбербанка.



Это финучреждение не впервые всплывает среди претендентов на украинский Сбербанк.

В июне 2017 года заявлялось, что инвестиционная компания VP Capital, принадлежащая белорусскому IT-предпринимателю Виктору Прокопене, хочет купить украинский Сбербанк, но не напрямую, а через Паритетбанк. Планировалось, что Виктор Прокопеня купит у белорусского государства госбанк за $50 млн, а потом Паритетбанк подаст заявку на покупку украинского Сбербанка.

В начале июля НБУ получил документы, а уже в августе бизнесмен отозвал заявку.



Тогда же в августе утратил силу указ президента Беларуси об отчуждении акций Паритетбанка в пользу Прокопени.

Виктор Прокопеня был бизнес-партнером Саида Гуцериева, который вместе с Григорием Гусельниковым и принадлежащим ему Norvik Banka хотел купить Сбербанк. Но Нацбанк этим лицам в июле отказал в одобрении сделки.

В сентябре заместитель главы НБУ Катерина Рожкова сообщила: "Один потенциальный покупатель подал письмо о намерении купить Сбербанк. Это нерезидент. Документы еще не поданы".



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