Курс продажи наличного доллара перевалил за 28

В пятницу, 22 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 10,40 коп до 27,7537 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 11,27 коп - до 28,0580 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,9 грн, минимальный курс продажи - 27,95 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 7,20 коп и составляет 32,7063 грн, средний курс продажи - вырос на 10,80 коп до 33,3453 грн. Продать евро дороже можно за 32,97 грн, купить дешевле - за 33,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,9 коп и составляет 4,376 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,0 коп до 4,817 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,75 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 27,7537 28,0580 0,4376 0,4817 32,7063 33,3453 Медиана 27,7750 28,0500 0,4550 0,4800 32,8000 33,3100



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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