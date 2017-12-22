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Курс продажи наличного доллара перевалил за 28

22.12.2017 12:37
В пятницу, 22 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 10,40 коп до 27,7537 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 11,27 коп - до 28,0580 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,9 грн, минимальный курс продажи - 27,95 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 7,20 коп и составляет 32,7063 грн, средний курс продажи - вырос на 10,80 коп до 33,3453 грн. Продать евро дороже можно за 32,97 грн, купить дешевле - за 33,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,9 коп и составляет 4,376 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,0 коп до 4,817 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,75 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

27,7537

28,0580

0,4376

0,4817

32,7063

33,3453

Медиана

27,7750

28,0500

0,4550

0,4800

32,8000

33,3100


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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