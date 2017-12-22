Курс продажи наличного доллара перевалил за 28
Средний курс продажи американской валюты вырос на 11,27 коп - до 28,0580 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,9 грн, минимальный курс продажи - 27,95 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 7,20 коп и составляет 32,7063 грн, средний курс продажи - вырос на 10,80 коп до 33,3453 грн. Продать евро дороже можно за 32,97 грн, купить дешевле - за 33,1 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,9 коп и составляет 4,376 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,0 коп до 4,817 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,75 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
27,7537
|
28,0580
|
0,4376
|
0,4817
|
32,7063
|
33,3453
|
Медиана
|
27,7750
|
28,0500
|
0,4550
|
0,4800
|
32,8000
|
33,3100
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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