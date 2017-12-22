Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В пятницу, 22 декабря, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,91/27,93*, к 12:00 котировки составили 27,93/27,95

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,91, максимальные - 27,97. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,93, максимальные - 28,00.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4790/0,4796, к 12:00 котировки составили 0,4790/0,4797.



Торги по евро начались с котировок 33,0761/33,0942, к 12:00 котировки составили 33,0879/33,1089.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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