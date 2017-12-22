Межбанк закрылся котировками доллара 27,94/27,965
22.12.2017 17:40
В пятницу, 22 декабря, торги по доллару США открылись котировками 27,91/27,93, к закрытию котировки составили 27,94/27,965
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,91, максимальные - 27,97. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,93 максимальные - 28,00.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4790/0,4796, к закрытию котировки составили 0,4792/0,4799.
Торги по евро начались с котировок 33,0761/33,0942, к закрытию котировки составили 33,1061/33,1301.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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