НБУ смягчил требования к докапитализации банков

Нацбанк сдвинул на два года сроки увеличения уставного капитала банков

Национальный банк Украины (НБУ) смягчил график увеличения минимального размера уставного и регулятивного капитала банков с нынешних 200 млн грн до 500 млн грн. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.



Минимальный уставный и регулятивный капитал банков должен будет составлять 300 млн грн не с 11 июля следующего года, а с 11 июля 2020 года.



Требование иметь капитал минимум 400 млн грн станет актуальным не с 11 июля 2019-го, а с 11 июля 2022 года.



Отменено требование иметь 450 млн грн с 11 января 2020 года. Финальная дата докапитализации до 500 млн грн не менялась - с 11 июля 2024 года.



Соответствующее постановление НБУ N136 вступило в силу вчера, 23 декабря.



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