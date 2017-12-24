 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  27.75  28.06   EUR:  32.66  33.32
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

НБУ смягчил требования к докапитализации банков

24.12.2017 13:08
Нацбанк сдвинул на два года сроки увеличения уставного капитала банков
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) смягчил график увеличения минимального размера уставного и регулятивного капитала банков с нынешних 200 млн грн до 500 млн грн. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

Минимальный уставный и регулятивный капитал банков должен будет составлять 300 млн грн не с 11 июля следующего года, а с 11 июля 2020 года.

Требование иметь капитал минимум 400 млн грн станет актуальным не с 11 июля 2019-го, а с 11 июля 2022 года.

Отменено требование иметь 450 млн грн с 11 января 2020 года. Финальная дата докапитализации до 500 млн грн не менялась - с 11 июля 2024 года.

Соответствующее постановление НБУ N136 вступило в силу вчера, 23 декабря.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров