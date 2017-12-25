Совладелец российского Промсвязьбанка уехал из страны
25.12.2017 16:04
Совладелец российского Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев выехал из РФ, заявив, что банк "пристрелили"
Владимир Ананьев (фото - Ведомости)
Совладелец российского Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев подтвердил свой отъезд из страны-агрессора. Об этом сообщают Ведомости.
Раскрыть свое местонахождение Ананьев отказался.
Ананьев также заявил изданию, что давно планировал эту поездку из-за проблем со здоровьем и не считает ее бегством.
В интервью Ведомостям Дмитрий Ананьев говорил, что не согласен с решением центробанка РФ отправить Промсвязьбанк на санацию. "Банк пристрелили, шкурку бросили в Фонд консолидации", - говорил он.
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