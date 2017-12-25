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Совладелец российского Промсвязьбанка уехал из страны

25.12.2017 16:04
Совладелец российского Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев выехал из РФ, заявив, что банк "пристрелили"
Владимир Ананьев (фото - Ведомости)

Совладелец российского Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев подтвердил свой отъезд из страны-агрессора. Об этом сообщают Ведомости.

Раскрыть свое местонахождение Ананьев отказался.

Ананьев также заявил изданию, что давно планировал эту поездку из-за проблем со здоровьем и не считает ее бегством.

В интервью Ведомостям Дмитрий Ананьев говорил, что не согласен с решением центробанка РФ отправить Промсвязьбанк на санацию. "Банк пристрелили, шкурку бросили в Фонд консолидации", - говорил он.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Российская Федерация
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