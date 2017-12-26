НБУ ослабил гривню на 10 копеек
26.12.2017 08:00
Нацбанк снизил официальный курс гривни на 10 копеек
На 26 декабря НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2795,0921 грн за $100;
3313,0227 грн за 100 евро;
4,7931 грн за 10 руб РФ.
На 22 декабря Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2785,5935 грн за $100;
3303,4353 грн за 100 евро;
4,7569 грн за 10 руб РФ.
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