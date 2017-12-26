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НБУ ослабил гривню на 10 копеек

26.12.2017 08:00
Нацбанк снизил официальный курс гривни на 10 копеек

На 26 декабря НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2795,0921 грн за $100;
3313,0227 грн за 100 евро;
4,7931 грн за 10 руб РФ.

На 22 декабря Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

2785,5935 грн за $100;
3303,4353 грн за 100 евро;
4,7569 грн за 10 руб РФ.


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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Курс валют
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