Официальные курсы банковских металлов на 26.12.2017

Нацбанк Украины установил на 26 декабря следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 354431,65 грн;

серебро - 4521,06 грн;

платина - 256309,95 грн;

палладий - 288733,01 грн.

Напомним, на 22 декабря были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 352252,23 грн;

серебро - 4497,34 грн;

платина - 256274,60 грн;

палладий - 287194,69 грн.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.