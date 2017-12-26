Межбанк открылся котировками доллара 27,95/27,98
26.12.2017 10:35
Во вторник, 26 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,95/27,98 (данные на 10:14)*
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4843/0,4852.
Торги по евро начались с котировок 33,1822/33,2150.
Динамика межбанковского курса на графике
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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