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Суд отсрочил возврат должниками кредитов ПриватБанку на 8 лет

26.12.2017 11:55
Хозсуд Киева отсрочил на восемь лет возврат ПриватБанку кредитов на 9 млрд грн
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Хозяйственный суд Киева на восемь лет отсрочил должникам уплату более 9 млрд грн кредита национализированному ПриватБанку. Об этом говорится в решении суда по делу N910/18117/17 от 19 декабря.

Таким образом суд удовлетворил иски трех компаний-должников. По иску фирмы Пром Гарант Плюс суд признал недействительным дополнительное соглашение с ПриватБанком от 28 ноября к кредитному договору, которым сроком возврата кредита в сумме 4,55 млрд грн значилось 15 октября 2017 года с возможностью продления, в то время как в самом договоре была указана дата возврата кредитных средств - 25 октября 2025 года. В сентябре ПриватБанк сообщил этой компании о расторжении кредитного договора в связи с несвоевременной уплатой процентов и потребовал досрочного возврата кредита в полном объеме. Изучив устав общества, суд пришел к выводу, что дополнительное соглашение недействительно, поскольку. подписывая его, директор превысил полномочия, а решение о допсоглашении не было согласовано с общим собранием акционеров.

По аналогичным причинам суд признал недействительными соглашения с компаниями Брайтон (в кредитном договоре срок погашения кредита на 4,1 млрд грн был определен 24 октября 2024 года, а в соглашении - 28 октября 2017 года) и Коуч Прайм (в кредитном договоре срок погашения займа на 700 млн грн был определен 20 октября 2026 года, а в соглашении - 20 октября 2017 года).

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Банки и банковские услуги
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