Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

Во вторник, 26 декабря, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,95/27,98*, к 12:00 котировки составили 27,93/27,96

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,93, максимальные - 27,95. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,96, максимальные - 27,98.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4843/0,4852, к 12:00 котировки составили 0,4833/0,4844.



Торги по евро начались с котировок 33,1822/33,2150, к 12:00 котировки составили 33,1305/33,1661.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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