 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  27.74  28.05   EUR:  32.72  33.33
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

НБУ вернул Ярославскому документы на покупку Проминвестбанка

26.12.2017 14:48
Пакет на покупку Проминвестбанка вернули Александру Ярославскому в связи с его неполной комплектацией
Александр Ярославский

Национальный банк Украины (НБУ) вернул владельцу группы DCH Александру Ярославскому пакет документов о согласовании покупки Проминвестбанка ("дочки" российского Внешэкономбанка) на доработку. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Пакет вернули на доработку в связи с его неполной комплектацией, объясняет НБУ. Если необходимые документы будут подготовлены, инвестор сможет подать пакет повторно.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк, Проминвестбанк, Ярославский
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров