НБУ вернул Ярославскому документы на покупку Проминвестбанка
26.12.2017 14:48
Пакет на покупку Проминвестбанка вернули Александру Ярославскому в связи с его неполной комплектацией
Александр Ярославский
Национальный банк Украины (НБУ) вернул владельцу группы DCH Александру Ярославскому пакет документов о согласовании покупки Проминвестбанка ("дочки" российского Внешэкономбанка) на доработку. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Пакет вернули на доработку в связи с его неполной комплектацией, объясняет НБУ. Если необходимые документы будут подготовлены, инвестор сможет подать пакет повторно.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
- К закрытию межбанка доллар потерял 12 копеек 17:25
- Opera представила версию браузера с защитой от майнеров 17:08
- Правительство одобрило увеличение госзаймов на 13,7 млрд грн 15:17
- НБУ вернул Ярославскому документы на покупку Проминвестбанка 14:48
- Гонтарева задекларировала доход от продажи корпоративных прав 13:16