НБУ вернул Ярославскому документы на покупку Проминвестбанка

Пакет на покупку Проминвестбанка вернули Александру Ярославскому в связи с его неполной комплектацией

Национальный банк Украины (НБУ) вернул владельцу группы DCH Александру Ярославскому пакет документов о согласовании покупки Проминвестбанка ("дочки" российского Внешэкономбанка) на доработку. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.



Пакет вернули на доработку в связи с его неполной комплектацией, объясняет НБУ. Если необходимые документы будут подготовлены, инвестор сможет подать пакет повторно.



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