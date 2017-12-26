К закрытию межбанка доллар потерял 12 копеек
26.12.2017 17:25
Во вторник, 26 декабря, торги по доллару США открылись котировками 27,95/27,98, к закрытию котировки составили 27,83/27,87
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,83, максимальные - 27,95. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,87 максимальные - 27,98.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4843/0,4852, к закрытию котировки составили 0,4819/0,4831.
Торги по евро начались с котировок 33,1822/33,2150, к закрытию котировки составили 33,0286/33,0761.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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