Приват против Коломойского: государству рано праздновать победу

Арест активов Коломойского и Боголюбова Лондонским судом - лишь первый эпизод сражения. Разбирательство растянется на годы

Высокий Суд Лондона арестовал счета Геннадия Боголюбова и Игоря Коломойского. Безусловно, решение в пользу государства Украина. Но нужно признать, что позиция представляющих его юристов имеет целый ряд изъянов и в целом является достаточно шаткой.



Решающих доказательств того, что бывшие собственники Приватбанка действительно виновны в невыполнении обязательств по кредитам, предоставленным банком связанным с ними лицам, пока не видно. Как и в целом подтверждения самой связанности.



Краткосрочно Приват празднует победу, но это скорее результат принципов рассмотрения споров в Высоком суде Лондона, а не доказательство правоты государства. При наличии дела, имеющего хоть малейшие шансы на успех в английском суде, помноженного на страновые риски вывода активов, добиться ареста счетов ответчика вполне реально.



Позиция государства



Истцы, то есть государство исходили из того, что из-за невыполнения собственниками банка нормативов НБУ и превышения полномочий по выдаче кредитов связанным лицам, банк не смог бы выполнять обязательства перед своими кредиторами.



Доказать это достаточно трудно. Но согласно регламента Высокого Суда Лондона, для наложения ареста на активы ответчика достаточно сначала доказать лишь перспективность исковых требований, а также потенциальную возможность их удовлетворения (good and arguable case) через взыскание активов.

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Принимая такое решение, суд руководствовался механизмом обеспечения исковых требований - это стандартные принципы рассмотрения подобных споров в Британии. Проще говоря, суд еще не уверен в вине ответчиков, но он допускает, что истец может быть прав, поэтому решил гарантировать государству Украина потенциальное взыскание активов в счет предполагаемого ущерба.



Активы у Коломойского и Боголюбова есть. Доказать риски их выведения юристам госструктур было нетрудно: достаточно было использовать примеры банкротства других компаний, когда-либо принадлежавших бывшим собственникам Привата, а также похожие случаи, связанные с другими украинскими инвесторами.



Кроме этого, им нужно было представить доказательства, что вывод активов из-под возможной досягаемости для кредиторов реален. Для украинского бизнеса вывод активов из-под обязательств - это обычная практика, примеров за последние два десятилетия было достаточно. Поэтому юристам, работающим по украинским делам, как правило, не составляет особого труда доказать Высокому Суду Лондона наличие этих рисков. Этот случай - не исключение.



Что будет с активами Коломойского



Бывшим собственникам Привата придется раскрыть свои активы, в том числе (и это ключевой момент), оформленные на связанных лиц, с подробным их описанием.



Речь идет о предоставлении суду исчерпывающей информации самих активах, месте их нахождения, правовом статусе и т.п. Это нужно для того, чтобы исполнить решение суда о взыскании с бывших собственников Привата задолженности. Разумеется, если такое решение будет принято. В Украине арест активов ничего не значит. А победу по сути спора в британском суде государству придется легализовывать через отечественные суды. Только так оно сможет обратить взыскание на активы группы Приват, находящиеся именно в Украине.



Сам арест активов не запрещает пользования ими, единственное ограничение - их нельзя продавать до завершения спора. Но в данном случае разбирательство может растянуться на годы.

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Не зря Коломойский инициирует большое количество различных исков как в Украине, так и в Лондоне. Если такие иски будут удовлетворены (Коломойский оспаривает законность проведения аудита, сбора персональных данных, представительства интересов банка конкретными юристами), под сомнение можно ставить и обеспечение иска банка к бывшим собственникам через арест активов.

Арест активов при рассмотрении споров английскими судами является вполне стандартной практикой, поэтому с большой долей вероятности бывшие собственники Привата будут пытаться в апелляции доказать его неправомерность. Если они докажут, что рисков вывода активов нет, арест вполне могут отменить. Тем более, что ключевая проблема позиции государства в том, что под описанную выше формулу рисков выведения активов можно подвести почти любой украинский банк и его акционеров. Такую логику, при желании, можно оспорить.

Конечно, первое решение в Лондоне принято не в пользу Коломойского и Боголюбова. Но история с этим разбирательством будет длиться достаточно долго. И не факт, что она закончится успешно для государства Украина.

Виктор Мороз,

Управляющий партнер

адвокатского объединения Suprema Lex