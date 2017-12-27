Официальные курсы банковских металлов на 27.12.2017
27.12.2017 08:00
Нацбанк Украины установил на 27 декабря следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото - 354351,08 грн;
серебро - 4520,03 грн;
платина - 254854,45 грн;
палладий - 287270,15 грн.
Напомним, на 26 декабря были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 354431,65 грн;
серебро - 4521,06 грн;
платина - 256309,95 грн;
палладий - 288733,01 грн.
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