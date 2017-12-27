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Официальные курсы банковских металлов на 27.12.2017

27.12.2017 08:00
Нацбанк Украины установил на 27 декабря следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 354351,08 грн;

серебро - 4520,03 грн;

платина - 254854,45 грн;

палладий - 287270,15 грн.

Напомним, на 26 декабря были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

золото - 354431,65 грн;

серебро - 4521,06 грн;

платина - 256309,95 грн;

палладий - 288733,01 грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: банковские металлы
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