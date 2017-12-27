Минфин докапитализировал ПриватБанк на 16 млрд грн

ПриватБанк докапитализировали на основе переоценки его активов

Министерство финансов Украины завершило четвертый этап дополнительной капитализации Приватбанка. Он был проведен путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 16 млрд грн в обмен на акции банка. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Минфина.

Решением набсовета ПриватБанка от 18 декабря утверждена переоценка объектов операционной и неоперационной недвижимости, объектов финансового лизинга и их влияние на капитал.

Как отмечают в Минфине, результаты переоценки свидетельствуют о том, что банк был в худшем состоянии, чем считалось на момент перехода банка в госсобственность, что обусловило необходимость дополнительной капитализации на сумму 16 млрд грн.

Ранее в НБУ заявляли, что сумма очередной докапитализации ПриватБанка будет определена к концу года после завершения оценки его активов.

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23 июня этого года Кабмин принял решение о докапитализации ПриватБанка на 38,5 млрд грн на. Оно было принято на основании предложений НБУ, с учетом рекомендаций экспертно-аналитического совета по вопросам участия государства в уставном капитале банков и на основе заключения независимого аудитора - компании EY.

Напомним, Кабмин 18 декабря 2016 года принял решение о вхождении государства в капитал ПриватБанка. Также было принято решение о дополнительной капитализации банка на 116,8 млрд грн, которая была осуществлена ​​в два этапа в декабре 2016-го и феврале 2017 года.

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