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Наличный доллар подешевел на 10 копеек

27.12.2017 10:23
В среду, 27 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 10,92 коп до 27,6295 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 10,0 коп - до 27,9510 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,75 грн, минимальный курс продажи - 27,9 грн.

Средний курс покупки евро упал на 8,87 коп и составляет 32,6250 грн, средний курс продажи - упал на 6,55 коп до 33,2815 грн. Продать евро дороже можно за 32,8 грн, купить дешевле - за 33,15 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,7 коп и составляет 4,347 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,0 коп до 4,849 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,75 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

27,6295

27,9510

0,4347

0,4849

32,6250

33,2815

Медиана

27,6000

27,9500

0,4620

0,4850

32,6950

33,2500


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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