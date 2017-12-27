Наличный доллар подешевел на 10 копеек
Средний курс продажи американской валюты упал на 10,0 коп - до 27,9510 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,75 грн, минимальный курс продажи - 27,9 грн.
Средний курс покупки евро упал на 8,87 коп и составляет 32,6250 грн, средний курс продажи - упал на 6,55 коп до 33,2815 грн. Продать евро дороже можно за 32,8 грн, купить дешевле - за 33,15 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,7 коп и составляет 4,347 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,0 коп до 4,849 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,75 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
27,6295
|
27,9510
|
0,4347
|
0,4849
|
32,6250
|
33,2815
|
Медиана
|
27,6000
|
27,9500
|
0,4620
|
0,4850
|
32,6950
|
33,2500
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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