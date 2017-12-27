 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  27.74  28.05   EUR:  32.72  33.33
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Котировки доллара на межбанке выросли до 27,95/27,98

27.12.2017 12:39
В среду, 27 декабря, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,88/27,92*, к 12:00 котировки составили 27,95/27,98

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,88, максимальные - 27,95. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,92, максимальные - 27,98.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4846/0,4856, к 12:00 котировки составили 0,4829/0,4840.

Торги по евро начались с котировок 33,1047/33,1494,  к 12:00 котировки составили 33,2304/33,2661.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: курсы валют, межбанк
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров