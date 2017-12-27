Котировки доллара на межбанке выросли до 27,95/27,98

В среду, 27 декабря, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,88/27,92*, к 12:00 котировки составили 27,95/27,98

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,88, максимальные - 27,95. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,92, максимальные - 27,98.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4846/0,4856, к 12:00 котировки составили 0,4829/0,4840.



Торги по евро начались с котировок 33,1047/33,1494, к 12:00 котировки составили 33,2304/33,2661.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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