Ставки по ипотеке и автокредитам снизились

Обзор актуальных кредитных программ, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 27.12.2017)

За последний квартал текущего года ипотека и автокредиты подешевели. Потребительские кредиты выросли в цене. Из 28 исследуемых банков, кредитуют 23. Общее число предлагаемых банками кредитных программ составляет 96.

Средняя процентная ставка по кредитам на автомобили упала на 0,67 п.п. и составляет 15,38% годовых. По итогам прошлого квартала автокредиты подорожали на 0,08 п.п. Минимальные ставки предлагают ОТП Банк (0,01- 2,99%), Укргазбанк (4,99%), при сроке кредитования до 1 года. Ссуды на авто предполагают еще и страховку автомобиля, стоимость которой колеблется от 4 до 9% стоимости авто.

Средняя стоимость ипотеки по итогам четвертого квартала опустилась на 0,11 п.п., и составляет 19,82% годовых. За третий квартал средняя ставка снизилась на 0,97 п.п.

Потребительские кредиты подорожали на 1,16 п.п., средняя процентная ставка составляет 38,66% годовых. За прошлый квартал средняя стоимость выросла на 1,33 п.п. Минимальные ставки под залог недвижимости предлагают Кредобанк (17,9%), Ощадбанк (20,49%). Мегабанк и Банк Пивденный предлагают 22% под залог депозита. Максимальные ставки предлагают кредиты наличными без обеспечения: ОТП Банк (122%), Банк Конкорд (98,55%), БТАБанк (82,8). Средняя ставка по овердрафтам в четвертом квартале выросла на 0,36 п.п. и составляет 33,13% годовых. По итогам третьего квартала их стоимость выросла на 0,19 п.п.

При написании материала исследовались 23 банка, 96 кредитных программ,

данные по состоянию на 27.12.17

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