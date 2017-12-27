ОТП Банк получил доступ к терминалам ПриватБанка

ОТП Банк установил партнерство с ПриватБанком

Держатели карт от ОТП Банка смогут пополнять карточные счета через сеть терминалов самообслуживания ПриватБанка. Об этом сообщает пресс-служба ОТП Банка. В финучреждении отметили, что это стало возможным после установления партнерских отношений между банками.

"К услугам бесплатного пополнения карт ОТП Банка без комиссий теперь служит сеть государственного банка, которая насчитывает 12 000 терминалов по всей Украине. Сервис применяется к картам резидентов в валюте гривня с суточным лимитом пополнения одного счета - 15 тыс. грн.

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