Минфин определился с судьбой четырех госбанков - СМИ

Разработан проект стратегии развития ПриватБанка, Ощадбанка, Укргазбанка и Укрэксимбанка до 2022 года включительно

Министерство финансов Украины разработало проект стратегии государственных банков, рассчитанной до 2022 г. включительно. Об этом пишет ЭП.

В ближайшие пять лет государство сосредоточится на достижении в банковском секторе ряда показателей эффективности (KPI). В частности, речь идет о таких показателях: уровне инфляции менее 6% до 2020 г., уровне проникновения кредитования малого и среднего бизнеса в 4% ВВП, обороте наличных в экономике ниже 10%.

Также государство планирует продать 20% акций не менее трех госбанков частному инвестору и сократить долю проблемных кредитов в их кредитном портфеле до менее 10% с 2019 г.

Согласно стратегии, продажа ПриватБанка возможна не ранее 2022 г. ПриватБанк должен сосредоточиться на развитии розничного сегмента со значительной поддержкой малого и среднего бизнеса, корпоративный сегмент для банка будет менее приоритетным.

Ключевые параметры ПриватБанка в 2022 г: чистый доход - 8,4 млрд грн, RоE (коэффициент рентабельности собственного капитала) - 25%, C/I (cost/income соотношение расходов к доходам) - 48%, TRS (Total reserves securities - ОВГЗ на балансе) - 81 млрд грн.

Ощадбанк останется универсальным банком с усовершенствованными операционными процессами и оптимизированной розничной сетью. Минфин планирует выход Ощадбанка на IPO в конце 2021 г. Ощадбанк должен остаться лидером в корпоративном сегменте, поддерживая на текущем уровне долю корпоративного кредитования, а также наращивать пассивы юрлиц. Ощадбанк в будущем - лидер на рынке ипотеки. В планах - сокращение его филиалов с нынешних 3300 до 1900-2100. Один из приоритетов для развития - направление ИТ.

Ключевые параметры Ощадбанка в 2022 г.: чистый доход 4,7 млрд грн., RоE- 15%, C/I - 63%, TRS - 43 млрд грн.

Укргазбанк планируется приватизировать быстрее других банков - до конца 2018 г. государство готово продать миноритарный пакет. Банку предлагается закрепить его нынешний бренд (Экобанк) и обеспечить финансирование 30% проектов в сфере энергоэффективности.

Ключевые параметры Укргазбанка в 2022 г.: чистый доход - 0,3 млрд грн., RоE - 6%, C/I - 82%, TRS - 6 млрд грн.

В случае с Укрэксимбанком возможны две опции. Первый вариант предусматривает, что банк сфокусируется на экспортно-импортных операциях, а также развитии различных некредитных продуктов, например, экспортных гарантий. В таком случае ключевые параметры Укрэксимбанка в 2022 г.: чистый доход - 2 млрд грн., RоE - 14%, TRS - 23 млрд грн + дополнительный чистый доход, сгенерированный экспортерами в 2018-2022 гг. в 9 млрд грн.

Второй вариант предполагает, что банк продолжит работать по действующей бизнес-модели и будет постепенно готовиться к продаже. В таком случае ключевые параметры Укрэксимбанка в 2022 г: чистый доход 2,7 млрд грн., RоE - 19%, TRS - 29 млрд грн.

Министерство финансов обещает презентовать стратегию на одном из ближайших заседаний Кабмина.

Ранее сообщалось, что Минфин завершил четвертый этап докапитализации ПриватБанка на 16 млрд грн.

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