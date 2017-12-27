Межбанк закрылся котировками доллара 27,96/27,99

В среду, 27 декабря, торги по доллару США открылись котировками 27,88/27,92, к закрытию котировки составили 27,96/27,99

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,88, максимальные - 27,96. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,92 максимальные - 27,99.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4846/0,4856, к закрытию котировки составили 0,4838/0,4849.

Торги по евро начались с котировок 33,1047/33,1494, к закрытию котировки составили 33,2863/33,3220.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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