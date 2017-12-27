Кабмин докапитализировал Ощадбанк почти на 6 млрд грн

Уставной капитал Ощадбанка по решению Кабинета министров после докапитализации на 5,75 млрд грн увеличится до 49,5 млрд грн

Кабинет министров решил докапитализировать Ощадбанк на 5,75 млрд грн. Соответствующее решение правительство приняло 27 декабря, сообщают Українські Новини.

В частности, Кабмин решил увеличить уставной капитал банка на 5,75 млрд грн путем выпуска 4957 дополнительных акций существующей номинальной стоимости с сохранением 100% акций в госсобственности.

Для докапитализации банка Минфин выпустит ОВГЗ на указанную сумму со сроком обращения до 16 лет и процентной ставкой 9,2% годовых в обмен на акции допэмиссии Ощадбанка.

В результате, уставной капитал банка увеличится до 49,5 млрд грн.

Ранее первый замминистра финансов Оксана Маркарова сообщала, что Ощадбанку понадобится докапитализация, в связи с ухудшением качества кредитного портфеля.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов Украины разработало проект стратегии государственных банков, рассчитанной до 2022 г. включительно.

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